Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Словения открылась для всех иностранных туристов без ограничений

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Словении отменили все антиковидные ограничения, которые действовали при въезде в страну для иностранных туристов, сообщается на сайте правительства республики.

"С 19 февраля 2022 года ограничения из-за COVID-19 больше не применяются при въезде в Словению. Условие RVT (привит/переболел/протестирован) больше не будет осуществляться на границе, также путешественникам не нужно будет соблюдать карантин", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, поскольку риск заражения COVID-19 все еще есть, то при планировании путешествия за рубеж туристам следует контролировать эпидемиологическую ситуацию на своем маршруте, а также проверять условия въезда.

Там также добавили, что все объекты размещения в Словении открыты для туристов.

Ранее Словения принимала российских туристов с сертификатом вакцинации европейского образца или "Спутником V", либо отрицательным результатом ПЦР-теста.

Словения коронавирус

Новости

Глава "Молдовагаза" сообщил о выплате "Газпрому" 50% аванса за февраль

Глава "Молдовагаза" сообщил о выплате "Газпрому" 50% аванса за февраль

Донецк остался без воды из-за обстрела фильтровальной станции

Донецк остался без воды из-за обстрела фильтровальной станции

В Донецке заявили, что ДНР и ЛНР нуждаются в военной помощи со стороны РФ

Горняки обесточенной из-за обстрелов шахты в ДНР эвакуированы, пострадавших нет

Более 21 тыс. человек в ДНР остались без воды из-за обстрелов

Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Военные РФ сообщили об антитеррористической тренировке в Приднестровье

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });