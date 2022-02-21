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В ЛНР сообщили о 12 новых обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Еще 12 обстрелов со стороны украинской армии зафиксированы в понедельник в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, обстрелы фиксировались с 11:05 до 15:40 по местному времени (совпадает с московским - ИФ), под огонь со стороны украинской армии попали десять населенных пунктов ЛНР.

При обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы РПГ и СПГ, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в ведомстве.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавили там.

ЛНР Украина Донбасс

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