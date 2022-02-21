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СКР возбудил дело по фактам гибели и ранений мирных жителей Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новое дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов возбуждено российскими следователями по фактам гибели мирного населения Донбасса в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в понедельник в Следственном комитете России (СКР).

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

СКР ДНР ЛНР Украина

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