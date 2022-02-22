Индия начала эвакуировать своих граждан с Украины

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Boeing 787 Dreamliner индийской авиакомпании Air India вылетел во вторник на Украину для эвакуации граждан Индии, сообщает ВВС.

Постпред Индии в ООН Т.С. Тирумурти заявил, что на Украине учится больше 20 тысяч индийских студентов, в разных регионах, в том числе и приграничных, живут другие граждане Индии. Их безопасность и благополучие он назвал приоритетом для Дели.

Air India наметила вывозные рейсы на этой неделе 22, 24 и 26 февраля. В Дели не исключили возможности организации дополнительных рейсов по мере необходимости.

В ночь на 22 февраля руководство США и Австралии приказало своим дипломатам покинуть территорию Украины из соображений безопасности. Американские дипломаты будут ночевать в Польше, но приезжать в Львов для работы.