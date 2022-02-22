Bloomberg сообщил о приказе дипломатам США выехать из Украины в Польшу

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Всем находящимся на Украине американским дипломатам приказано выехать в Польшу, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько официальных лиц США, говоривших с агентством на условиях анонимности.

По словам собеседников Bloomberg, американские дипломаты будут находиться в отеле на границе Польши и Украины. Источники агентства допустили, что дипломаты могут вернуться на Украину уже во вторник, если Госдепартамент США решит, что ситуация стабилизировалась.

Ранее госдепартамент перевел посольство из Киева во Львов.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Также на церемонии в Кремле он с главами ЛНР и ДНР подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи.