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В Донецке раздался мощный взрыв

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке произошел мощный взрыв, передает "Донецкое агентство новостей" (ДАН).

Обстоятельства произошедшего уточняются, отмечается в сообщении.

По данным агентства, взрыв произошел около 00:50 и был отчетливо слышен, в частности, в центральном Ворошиловском районе Донецка и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента никто не погиб.

"По предварительной информации, взрыв произошел на территории телецентра. Пострадавших нет. Причины уточняются", - добавил источник.

Позднее ДАН со ссылкой на генерального директора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина уточнило, что взрыв произошел рядом с редакционным корпусом телецентра.

Пеляницин, который находился в момент инцидента в телецентре, заявил, что взрыв был похож на детонацию самодельного взрывного устройства.

"Похоже на СВУ, кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах", - сказал Пеляницин.

Он подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Донецк ДНР

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