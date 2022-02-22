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В центре Донецка слышны взрывы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Звуки взрывов слышны в центре Донецка, передает корреспондент "Интерфакса". Официальных данных о разрушениях в результате обстрелов пока нет.

Ранее в Донецке сообщили о более чем 20 обстрелах ДНР с начала суток, двое военнослужащих ранены.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. В республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума 22 февраля ратифицировала договоры.

Донецк ДНР

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