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Очередная партия военной помощи прибыла из Канады на Украину

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На Украину прибыл второй самолет с военной помощью, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

"Сегодня наши Вооруженные Силы Канады совершили вторую доставку оружейной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров", - написала министр в твиттере в среду ночью.

Ананд добавила, что Канада будет поддерживать Украину, потому что она "защищает свой суверенитет и независимость".

Как сообщалось, 19 февраля прибыл первый самолет с оружием из Канады.

На прошедшей неделе канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канадой принято решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму $6,1 млн и представлении 500 млн финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов (канадских, $6,1 млн - ИФ)", - сказал премьер журналистам на пресс-конференции.

Трюдо подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".

Канада Украина

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