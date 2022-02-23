Канада ввела санкции против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в координации с союзниками и партнерами вводит против России "первый раунд экономических санкций".

Он также принял решение об увеличении численности канадских военных в составе сил НАТО в Латвии.

"Мы направляем дополнительно 460 военных для укрепления НАТО", - написал Трюдо в твиттере.

Russia"s illegal actions in Ukraine are an attack on democracy – and a threat to peace around the world. Make no mistake: This is a further invasion of a sovereign state. In coordination with allies and partners, Canada is responding with a first round of economic sanctions. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 23, 2022

Премьер отметил, что предусматривается также направление в регион дополнительно фрегата и морского патрульного самолета.

По его утверждению, "действия России на Украине являются нападением на демократию и угрозой миру во всем мире".