Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 427 817 265+1 875 119

Канада ввела санкции против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в координации с союзниками и партнерами вводит против России "первый раунд экономических санкций".

Он также принял решение об увеличении численности канадских военных в составе сил НАТО в Латвии.

"Мы направляем дополнительно 460 военных для укрепления НАТО", - написал Трюдо в твиттере.

Премьер отметил, что предусматривается также направление в регион дополнительно фрегата и морского патрульного самолета.

По его утверждению, "действия России на Украине являются нападением на демократию и угрозой миру во всем мире".

Канада Украина Джастин Трюдо

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 23 февраля

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

В районе троллейбусного депо в Луганске произошел взрыв

Япония ввела ряд санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Блинкен пригрозил РФ "массивными последствиями" в случае эскалации ситуации вокруг Украины

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

Блинкен отменил встречу с Лавровым

В Донецке раздался мощный взрыв

США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта

Bloomberg сообщил, что США готовы вводить санкции против Сбербанка и ВТБ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });