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В Луганске сообщили о повреждении опор под троллейбусными линиями после взрывов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) раскрыли подробности ночных взрывов в районе троллейбусного депо в Луганске.

"Сегодня утром, 23 февраля, в Луганске по улице Днепровкой произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов - опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия",- сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

По его словам, столбы после взрыва находятся в аварийном состоянии.

"Самый ближний столб, который был подорван, находится в 70 метрах от склада с пиротехническими изделиями, которые используются, когда в Луганске проходят массовые гуляния. Мы зафиксировали, что повреждено это здание разлетом металлического фрагмента столба, остекление окон в автопарке", - добавил он.

Ранним утром в среду в представительстве СЦКК в ЛНР сообщали, что в районе троллейбусного депо прогремел взрыв. В представительстве назвали инцидент терактом.

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