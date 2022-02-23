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Президент Евросовета созвал на 24 февраля специальный саммит ЕС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил о созыве в четверг специального саммита ЕС для обсуждения ситуации после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Соответствующее пригласительное письмо Мишеля обнародовано в среду в Брюсселе.

"Применение силы и принуждения для изменения границ не имеют места в 21 веке. Я хотел бы поблагодарить вас за единство, проявленное в последние дни, в частности благодаря быстрому принятию сегодня пакета санкций Советом. Агрессивные действия РФ нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают европейский порядок безопасности. Важно, чтобы мы продолжали быть едиными и решительными и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальный Европейский совет в четверг, 24 февраля, который состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00", - указал автор.

Мишель уточнил, что предлагает обсудить "последнее развитие событий, как мы защищаем основанный на правилах международный порядок, как мы поступаем с Россией, особенно привлекая Россию к ответственности за ее действия, и как мы будем дальше поддерживать Украину и ее народ".

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов в ЕС сообщила, что Евросоюз собирается ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, представителя МИД РФ Марии Захаровой и председателя ВЭБ Игоря Шувалова.

ЕС Шарль Мишель ЛНР ДНР

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