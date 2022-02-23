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WSJ узнала о планах ЕС ввести санкции в отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз собирается ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, представителя МИД РФ Марии Захаровой и председателя ВЭБ Игоря Шувалова, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов в ЕС.

"Среди физлиц, которые попадут под санкции ЕС, - господин Шойгу, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно", - пишет газета. Также, по ее информации, под санкциями окажутся высокопоставленные российские военачальники.

Кроме того, по данным европейских дипломатов, "санкции грозят Марии Захаровой" и высокопоставленным официальным лицам российских банков, в том числе Игорю Шувалову".

В санкционный список, по информации издания, также попадет "Агентство интернет-исследований", возглавляемое Евгением Пригожиным. По данным WSJ, в отношении этой организации "ранее официальные лица США уже применяли санкции за предположительное разжигание раскольнических настроений в ходе выборов в США в 2016 году".

Помимо вышеперечисленных людей, ЕС, по данным чиновников, применит точечные санкции еще в отношении около 20 лиц.

Позже в среду ожидается вступление в силу санкций Евросоюза против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под санкции Евросоюза попадут несколько российских банков, 351 депутат Государственной Думы и 27 физических и юридических лиц.

Французское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе (COREPER) проектов постановлений совета по санкциям в отношении РФ. По его данным, началась письменная процедура официального утверждения проектов в Совете ЕС.

Как заявило французское председательство, "запущена письменная процедура с истечением в 15:00 (17:00 по Москве) для их утверждения советом и публикации сегодня в "Официальном журнале" ЕС".

ЕС Евросоюз

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