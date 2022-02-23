Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела погиб военнослужащий НМ ЛНР", - говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что боец Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела из минометов калибра 120 мм населенного пункта Калиново-Борщеватое.