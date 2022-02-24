Украина призвала партнеров немедленно активировать пакет новых санкций против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве призвали партнеров немедленно активировать пакет новых санкций в отношении РФ.

"Наши партнеры должны немедленно активировать пакет новых санкций. Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", - говорится в заявлении МИД Украины в четверг.

В МИД заявили, что "Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом".

Там расценили последние события как "акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в в своем обращении.