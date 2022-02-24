Белоруссия с ночи приняла меры для обеспечения безопасности тыла войск РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский Генштаб в ночь перед началом проведения Россией военной спецоперации на Украине спланировал меры по обеспечению безопасности тыла российской группировки войск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании с военными, созванном в связи с ситуацией на Украине.

"Уже тогда (до начала спецоперации - ИФ) я получал первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки для того, чтобы когда начнется конфликт с Украиной - они на этот случай разрабатывали - пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем ударить в спину российской группировке. Тогда их предупредил - мы предателями не будем и вам не позволим стрелять в спину русских людей", - заявил Лукашенко. Видео с выступлением белорусского президента опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Вчера поздно вечером, почему вы все и не спали, я вас мобилизовал, поручил вам разработать ответные меры на случай если (группировке войск в Польше и Литве - ИФ) захочется осуществить этот маневр. Вот карта передо мной, которая выработана Генштабом за ночь", - отметил президент.

Он также сообщил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным утром в четверг попросил его не использовать часть совместной военной группировки на западных рубежах России, "чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если что-то вдруг произойдет".

"Ответ (Путина Лукашенко - ИФ): Я тебе обещаю и клянусь - любое нападение, хоть шаг через границу на территорию Беларуси будет означать, что они атакуют Россию", - сказал белорусский президент.