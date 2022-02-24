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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Эрдоган отметил, что считает друзьями Турции и Россию, и Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара считает операцию России на Украине "тяжелым ударом" по региональной стабильности и миру и призывает к решению кризиса путем диалога, передает газета "Дейли сабах".

"Этот шаг, который мы расцениваем как нарушение международного права, является тяжелым ударом по региональному миру, согласию и стабильности", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Турция считает и Россию, и Украину дружественными государствами, и "искренне опечалена" конфликтом Москвы и Киева.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Турция РФ Украина Реджеп Тайип Эрдоган

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