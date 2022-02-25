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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 431 млн

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 431 415 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 928 168 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 798 989 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 944 830.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 894 345, а число умерших от последствий заражения вирусом - 513 226.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 589 235 человек, из них скончались 647 703.

По данным по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 763,1.

В США на 1 млн жителей скончался 2 901 человек, в Индии - 366, в Бразилии - 3 011.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Правительство Таиланда повысило уровень опасности от COVID-19 после резкого роста инфекций омикронного варианта в стране
Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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