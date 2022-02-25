Президент Казахстана сменил главу МВД

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Указом президента Казахстана бывший глава Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов назначен министром внутренних дел республики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства в пятницу.

Ранее в пятницу занимавший должность главы МВД республики Ерлан Тургумбаев был освобожден от этой должности и назначен советником президента, сообщила пресс-служба главы государства.

59-летний Тургумбаев занимал должность главы МВД Казахстана с февраля 2019 года.

Ахметжанов руководил Антикоррупционным агентством с весны 2021 года. В период с 2016 по 2021 годы был заместителем Генпрокурора республики.