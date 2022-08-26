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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Глава области в Казахстане подал в отставку после приговора подчиненному

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Аким (глава администрации) Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев подал в отставку после того, как суд признал его подчиненного виновным в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в акимате.

Бывший глава администрации Кентау Даурен Махажанов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к десяти годам лишения свободы.

Шукеев обещал, что подаст в отставку, если вина Махажанова будет доказана судом.

Казахстан Туркестанская область Умирзак Шукеев
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