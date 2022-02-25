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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Летчики РФ и Белоруссии начали проверку сил реагирования Союзного государства

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские и российские летчики принимают участие в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии, на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиабазы, сообщили в Минобороны республики.

Белорусское военное ведомство опубликовало кадры с летного поля аэродрома.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость-2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа, должны были продлиться до 20 февраля. В Москве и Минске заявляли, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Однако в минувшее воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что президентами Белоруссии и России принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.

Маневры проходят на фоне специальной военной операции, начатой Россией в отношении Украины и из-за ухудшения отношений РФ с НАТО.

Белоруссия Союзное государство

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