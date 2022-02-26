Белый дом запросил у Конгресса более $6 млрд на украинский кризис

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская администрация обратилась к Конгрессу с просьбой выделить на действия, связанные с урегулированием украинского кризиса, $6,4 млрд, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Издание The Hill, ссылаясь на представителя администрации, конкретизирует, что $2,9 млрд запланированы для Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) на гуманитарную помощь, а также Польше, странам Балтии и союзникам на восточном фланге НАТО на помощь в обеспечении безопасности Украины. Еще $3,5 млрд запрошены на дополнительное финансирование Пентагона.

На этот год США уже выделили Украине $650 млн в качестве помощи в области безопасности и $52 млн в качестве гуманитарной помощи.