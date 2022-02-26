Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

ЕС внес в санкционный список ряд руководителей военных ведомств Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник Генштаба Виктор Гулевич, а также заместители министра обороны республики Андрей Жук, Сергей Симоненко и Андрей Бурдыко включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

В документе поясняется, что указанные лица, по мнению ЕС, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в этой стране.

Ограничения в отношении указанных лиц будут аналогичны тем, которые действуют в отношении чиновников и представителей силового блока, включенных в санкционный список ЕС после 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций в отношении Белоруссии до 28 февраля 2023 года.

ЕС Белоруссия Украина

Новости
Военная операция на Украине

Киевское метро перевели в режим укрытия

Военная операция на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине

Военная операция на Украине

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под полный контроль Мелитополь

Военная операция на Украине

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской
Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Что случилось этой ночью: суббота, 26 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код