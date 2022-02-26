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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Минобороны РФ показало кадры доставки сдавшихся украинских военных с острова Змеиный

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России в субботу распространило видео, на котором, как сообщается, в Севастополь доставлена группа из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный.

На кадрах в Севастополь украинских военных под охраной доставил спасательный буксир Черноморского флота "Шахтёр". На видео Минобороны РФ показано прибытие буксира, украинские военные сходят на берег, им выдают воду и сухпаёк, рассаживают в автобусы.

"Сегодня в Севастополь спасательным буксиром Черноморского флота "Шахтёр" доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

25 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что эта группа украинских военнослужащих сложила оружие в районе острова Змеиный. После прохождения кратковременных юридических процедур военнослужащие ВСУ будут отправлены домой к своим семьям, отметили в ведомстве. Для них был проработан безопасный коридор для вывода из района проведения операции. Заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников сказал ранее в субботу, что речь идет об украинских пограничниках.

Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ

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