Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон принял решение о выделении очередной финансовой помощи Украине в размере $350 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По поручению президента я одобрил выделение $350 млн для незамедлительной поддержки обороны Украины", - говорится в коммюнике, выпущенном госдепом США от имени Блинкена в субботу.

Таким образом, по его словам, "общий объем содействия Украине в сфере безопасности со стороны США за год превысил сумму в $1 млрд".