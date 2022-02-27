Блинкен пообещал Украине дополнительные $54 млн помощи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон выделяет еще почти $54 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, это позволит гуманитарным организациям поддерживать нуждающихся граждан Украины и тех, кто пострадал от последних событий.

Международный валютный фонд предварительно готов предоставить около 1 млрд SDR (около $1,4 млрд) по инструменту быстрого финансирования Rapid Financing Instrument (RFI), сообщил в этот же день глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он отметил в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, что об этом есть предварительная договоренность, однако окончательное решение должен принять Совет директоров Фонда.