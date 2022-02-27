Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 434 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 434 243 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 944 020 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 931 739 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 948 215.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 916 117, а число умерших от последствий заражения вирусом - 513 724.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 749 552 человека, из них скончались 649 184.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 765,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 911 человек, Индии - 366, Бразилии - 3 018.