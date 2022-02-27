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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 250 человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии в воскресенье задержаны на акциях протеста, в том числе возле избирательных участков, где проходило голосование на референдуме по изменению Конституции, свыше 250 человек, следует из данных незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По данным на 21:31 по московскому времени, в списке задержанных значилось 225 фамилий.

По информации правозащитников, задержания произошли в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Барановичах, Лиде, Полоцке, Новополоцке, Жодино, Светлогорске, Заславле, Бобруйске, Докшицах.

Оппозиция призвала противников власти собраться в воскресенье днем возле избирательных участков и высказать протест в связи военной операцией РФ на Украине. Она также призвала своих сторонников собраться на акцию протеста возле Генштаба белорусской армии. По информации очевидцев, собравшиеся были разогнаны силовиками.

Голосование на референдуме завершилось в 20:00 по местному времени. Референдум уже признан состоявшимся, поскольку, по утверждению ЦИК Белоруссии, проголосовали более половины избирателей. По состоянию на 18 часов, явка избирателей составила 74,86%, сообщили в Центризбиркоме Белоруссии.

Белоруссия

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