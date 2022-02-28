"Киевстар" заблокировал для абонентов SMS-сообщения из России и Белоруссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Киевстар" (входит в VEON), крупнейший мобильный оператор Украины, решил заблокировать все SMS-сообщения из России и Белоруссии на номера своей сети.

"В последние дни абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все SMS-сообщения из России и Белоруссии на номера "Киевстар". Это очередной решительный шаг по борьбе с дезинформацией", - сообщает компания.

"Киевстар" также продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета, отмечает оператор, однако в ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.

У "Киевстара" на конец 2021 года было 26,2 млн абонентов.