Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

"Киевстар" заблокировал для абонентов SMS-сообщения из России и Белоруссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Киевстар" (входит в VEON), крупнейший мобильный оператор Украины, решил заблокировать все SMS-сообщения из России и Белоруссии на номера своей сети.

"В последние дни абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все SMS-сообщения из России и Белоруссии на номера "Киевстар". Это очередной решительный шаг по борьбе с дезинформацией", - сообщает компания.

"Киевстар" также продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета, отмечает оператор, однако в ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.

У "Киевстара" на конец 2021 года было 26,2 млн абонентов.

Киевстар Белоруссия Россия

Новости

Jerusalem Post сообщила, что Абрамович помогает в переговорах РФ и Украины

Военная операция на Украине

Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Премьер Японии объявил, что введет санкции против ЦБ РФ

Переговоры России и Украины начинаются

Переговоры России и Украины начинаются

Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении

Военная операция на Украине

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ
Военная операция на Украине

Мединский анонсировал начало переговоров с украинцами в полдень

Военная операция на Украине

Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о господстве российской авиации над всей Украиной

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код