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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

В Канаде задержан чартерный самолет с россиянами, собравшимися в экспедицию в Арктику

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Чартерный самолет с двумя гражданами России был задержан в аэропорту Йеллоунайф на Северо-Западных территориях Канады, сообщает канадская телерадиокомпания CBC со ссылкой на министра инфраструктуры этого региона Дайан Арчи.

"Выяснилось, что самолет с пассажирами направлялся в Ресольют (провинция Нунавут) в запланированную арктическую экспедицию", - сообщила Арчи.

Министерство транспорта Канады сообщило журналистам, что в настоящее время ситуацией занимаются представители службы "Транспорт Канада" и пограничники. Они выясняют, наличествует ли состав нарушения введенного недавно оповещения для авиации (NOTAM), в соответствии с которым российским самолетам (личным, чартерным или имеющим российскую сертификацию) запрещено перемещаться в воздушном пространстве Канады.

"Транспорт Канада" проинформировал, что до завершения процедуры воздушному судну запрещено покидать аэропорт. О каких-либо мерах в отношении пассажиров самолета не сообщается.

CBC напоминает, что Канада, как и ряд других стран, 27 февраля объявила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Канада Россия Украина Йеллоунайф

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