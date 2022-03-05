Зеленский опроверг информацию о том, что он покинул Украину

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемую информацию о его побеге из страны.

"Каждые два дня появляется информация о том, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из Офиса (президента - ИФ). Вот, видите, я нахожусь здесь, на месте. Андрей Борисович (Ермак, глава ОП - ИФ) - здесь. Никто никуда не сбежал. (...) мы работаем", - сказал глава государства в своем видеообращении в Инстаграме в ночь на субботу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Верховной Рады сообщил, что Зеленский находится в Польше.