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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Кулеба и Блинкен провели встречу на польско-украинской границе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры на границе Украины и Польши, сообщает пресс-служба МИД Украины в фейсбуке.

"Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства", - говорится в сообщении.

"Мы работаем над тем, чтобы (...) Украина получала все необходимое оружие для защиты", - подчеркнул министр.

Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, отмечается в сообщении.

Блинкен подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей, информирует украинский МИД.

США Украина Россия Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба

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