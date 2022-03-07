Представители РФ пропустят слушания Международного суда ООН по иску Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Представители РФ решили не принимать участие в слушаниях в Международном суде ООН по иску Киева против Москвы, сообщило агентство Associated Press.

Председатель суда из США Джоан Донохью заявила, что посол РФ в Нидерландах проинформировал базирующийся в Гааге суд, что "власти его страны не собираются участвовать в слушаниях". В итоге, как отмечает агентство, рассчитанные на два дня слушания продолжатся без участия российской стороны.

Украина обратилась в суд, чтобы через него добиваться прекращения российской операции на украинской территории.

Изначально планировалось, что Киев представит свои аргументы в суде в понедельник, а РФ озвучит свои доводы во вторник.

Associated Press сообщает, что суд планирует вынести вердикт через несколько дней.