Суд ООН в Гааге 16 марта огласит решение о мерах, запрошенных Украиной в деле против РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международный суд ООН огласит решение о временных ограничительных мерах, запрошенных Украиной по иску против России, 16 марта.

Соответствующий анонс распространен в понедельник пресс-службой Суда.

"В среду, 16 марта, Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое постановление по запросу об указании временных мер, представленных Украиной в деле относительно Заявления о Геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Публичное заседание, во время которого председатель суда, судья Джоан Э. Донохью зачитает постановление суда, начнется в 16.00 (18:00 мск) во Дворце мира в Гааге.

"Ввиду пандемии COVID-19 в Большом зале правосудия будут присутствовать только члены Суда и представители государства-стороны дела. Члены дипломатического корпуса, средства массовой информации и общественность смогут следить за чтением через прямую веб-трансляцию на веб-сайте суда, а также на веб-телевидении ООН", - пояснили в Суде.

В рамках первого заседания дела, которое состоялось 7 марта, коагент Украины Оксана Золотарева огласила временные меры, о которых суд просит Украина. Суть их сводится к тому, что Украина собирается через суд добиваться прекращения российской операции на украинской территории.

7 марта председатель суда из США Джоан Донохью заявила, что посол РФ в Нидерландах проинформировал базирующийся в Гааге суд, что "власти его страны не собираются участвовать в слушаниях".

Представители РФ решили не принимать участие в слушаниях в Международном суде ООН по иску Киева против Москвы.