Джонсон посчитал, что против России нужно ужесточить санкции

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что по-прежнему выступает за усиление санкций в отношении России, в частности, в банковском секторе, а также в плане ограничения доступа к платежной системе SWIFT.

"Я думаю, нам стоит признать, что мы должны сделать больше в плане санкций. И мы можем сделать больше. Например, мир может ввести больше мер, касающихся SWIFT и банков. И, я думаю, предстоит сделать больше в плане санкций в отношении физических лиц", - заявил он в эфире телеканала Sky News.

При этом Джонсон отметил, что важно дать понять, что вводимые меры не означают, что страны Европы настроены против российского народа.

Ранее Джонсон заявил, что Лондон и его партнеры готовы вводить санкции против РФ столько, сколько это потребуется, в связи с событиями на Украине.