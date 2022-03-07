Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:20

Джонсон посчитал, что против России нужно ужесточить санкции

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что по-прежнему выступает за усиление санкций в отношении России, в частности, в банковском секторе, а также в плане ограничения доступа к платежной системе SWIFT.

"Я думаю, нам стоит признать, что мы должны сделать больше в плане санкций. И мы можем сделать больше. Например, мир может ввести больше мер, касающихся SWIFT и банков. И, я думаю, предстоит сделать больше в плане санкций в отношении физических лиц", - заявил он в эфире телеканала Sky News.

При этом Джонсон отметил, что важно дать понять, что вводимые меры не означают, что страны Европы настроены против российского народа.

Ранее Джонсон заявил, что Лондон и его партнеры готовы вводить санкции против РФ столько, сколько это потребуется, в связи с событиями на Украине.

Великобритания Борис Джонсон

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Начался третий раунд переговоров России и Украины

Военная операция на Украине

Украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с РФ

Военная операция на Украине

Военные РФ обвинили власти Украины в невыполнении условий создания гумкоридоров

Военная операция на Украине

Начало украинско-российских переговоров запланировано на 17:00

В здание Русского дома в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью

Военная операция на Украине

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Военная операция на Украине

РФ объявила "режим тишины" и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины 7 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код