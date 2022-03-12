Рябков заявил, что ответ на персональные санкции США будет скоро обнародован

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Списки ответных персональных санкций против США готовы, сообщил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Списки готовы. Мы этим занимаемся, это по большому счету часть повседневной работы", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Рябков отметил, что "скоро они будут обнародованы".

В субботу Минфин США сообщил о введении санкций против десяти бывших и действующих членов правления банка ВТБ, 12 депутатов Госдумы, а также о дополнительных мерах против бизнесмена Виктора Вексельберга. Ранее Госдеп США заявил о введении санкций против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов Госдумы.