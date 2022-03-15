Глава МИД Турции 16 марта посетит Москву

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 марта посетит с визитом Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщил МИД РФ.

"В ходе встречи предстоит провести "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе".

"Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры проработают сроки и содержательное наполнение очередного трехстороннего саммита в Астанинском формате по Сирии, который должен состояться в этом году, сообщает МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу также обсудят ливийскую проблему, "сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в мирное, стабильное русло".

"Планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления", - говорится в сообщении.

"Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщает МИД РФ.

На переговорах будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС "Аккую" и эксплуатация газопровода "Турецкий поток",

В 2021 г. турецкие курорты посетили свыше 4 млн граждан России. В этой связи пристальное внимание будет уделено темам обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции, сообщает МИД РФ.