Чавушоглу сообщил о просьбе к РФ помочь в эвакуации турок из Мариуполя

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на Дипломатическом форуме в Анталье, что турецкие власти обращались к главе МИД РФ Сергею Лаврову для помощи в эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

"Турция эвакуирует турецких граждан, которые укрылись в мечети (в честь Сулеймана Великолепного - ИФ) в осажденном украинском городе Мариуполе", - цитирует министра в воскресенье издание Sabah.

"Он сказал, что мечеть не пострадала, и Анкара просила поддержку у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова для эвакуации (турок - ИФ), - отмечает газета.

Чавушоглу добавил, что всего из Украины уже эвакуировали 14 480 граждан Турции.

По данным Sabah, в Мариуполе остаются 86 граждан Турции, в том числе 30 в мечети.