В ДНР заявили о гибели 26 мирных жителей за 25 дней из-за обстрелов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. обстрелов территории ДНР зафиксировано за 25 дней, 26 мирных жителей погибли, 174 были ранены, среди них есть дети, заявляет представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"СЦКК зафиксировано 1053 факта ведения огня. Из них с применением тяжелого вооружения - 895. Всего противником выпущено 13204 боеприпаса различного калибра", - говорится в сообщении, распространенном в воскресение представительством ДНР в СЦКК.

Уточняется, что за 25 дней в результате боевых действий погибли 26 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, из них 12 детей.

В свою очередь представительство ЛНР в СЦКК заявило о ранении 14-летней девочки в результате обстрела поселка Новокраснянка со стороны ВСУ. Также поврежден жилой дом.