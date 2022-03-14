Из сети CVS уволили несколько человек из-за обвинений в домогательствах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В США из сети аптек CVS Health Corp. уволили несколько сотрудников, в том числе топ-менеджеров, по результатам внутреннего расследования сообщений о сексуальном домогательстве на рабочем месте, сообщает CNBC.

Сколько именно людей были уволены, в компании не уточнили.

CVS в конце 2021 года получила анонимное сообщение о неправомерном поведении одного из сотрудников. Компания наняла стороннюю фирму для проведения проверки.

Главный исполнительный директор CVS Карен Линч впоследствии подтвердила, что жалобы поступили по меньшей мере от двух женщин, работающих в компании. Они утверждали, что один из менеджеров, ответственный за несколько сотен аптек компании, приставал к ним на рабочем месте.

По результатам расследования обвинения были доказаны, менеджер был уволен, вместе с ним - еще несколько человек за то, что недостаточно серьезно отнеслись к жалобам.

За последние 12 месяцев капитализация CVS Health выросла на 35% - до $135,8 млрд.