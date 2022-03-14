Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Из сети CVS уволили несколько человек из-за обвинений в домогательствах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В США из сети аптек CVS Health Corp. уволили несколько сотрудников, в том числе топ-менеджеров, по результатам внутреннего расследования сообщений о сексуальном домогательстве на рабочем месте, сообщает CNBC.

Сколько именно людей были уволены, в компании не уточнили.

CVS в конце 2021 года получила анонимное сообщение о неправомерном поведении одного из сотрудников. Компания наняла стороннюю фирму для проведения проверки.

Главный исполнительный директор CVS Карен Линч впоследствии подтвердила, что жалобы поступили по меньшей мере от двух женщин, работающих в компании. Они утверждали, что один из менеджеров, ответственный за несколько сотен аптек компании, приставал к ним на рабочем месте.

По результатам расследования обвинения были доказаны, менеджер был уволен, вместе с ним - еще несколько человек за то, что недостаточно серьезно отнеслись к жалобам.

За последние 12 месяцев капитализация CVS Health выросла на 35% - до $135,8 млрд.

CVS Health США Карен Линч

Новости по теме

Новости

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Военная операция на Украине

В Киеве заявили о "технической паузе" в переговорах с РФ до 15 марта

ПАСЕ во вторник намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

ПАСЕ во вторник намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

Песков заявил, что срок окончания спецоперации на Украине "не озвучивается"

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф

Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф

В США Uber начнет взимать с клиентов доплату из-за роста цен на бензин

Китай опроверг сообщения СМИ о якобы запрошенной Россией военной помощи

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код