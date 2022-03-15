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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Рада продлила действие военного положения на Украине до 25 апреля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада продлила срок действия военного положения на Украине до 25 апреля 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня парламент снова собрался в стенах Верховной рады... принят ряд важных... решений", - написал Железняк в телеграме во вторник.

По его словам, продление действия военного положения в стране оговаривается в законопроекте, за который проголосовали 343 народных депутата.

"Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 26 марта 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в законопроекте.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля.

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Верховная рада Украина

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