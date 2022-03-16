В ЛНР за сутки зафиксировали шесть обстрелов со стороны украинских военных

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в результате обстрелов погиб один мирный житель, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины (за прошедшие сутки - ИФ) зафиксировано шесть обстрелов по шести населенным пунктам республики", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинской армии погиб один мирный житель и разрушен жилой дом. Ещё один дом, хлебоприемный пункт и зернохранилище получили повреждения.