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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В Эстонии неизвестные сорвали флаг РФ с канцелярии посольства в Тарту

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Флаг Российской Федерации был сорван неизвестными людьми со здания канцелярии посольства России в эстонском Тарту.

"Девятнадцатого марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии - сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту", - сообщило посольство России в своем-телеграм-канале.

В посольстве выразили уверенность, что "надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

В дипломатическом представительстве исходят их того, что "виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг России возвращен на свое место".

Как отмечают СМИ Эстонии, после начала специальной военной операции России на Украине, произошло несколько инцидентов, связанных с посольством РФ в Эстонии. 26 февраля посольство РФ сообщало, что в ходе антироссийской акции в Таллине хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел посольства. В начале марта было совершено нападение на здание посольства России в Таллине, в результате чего было разбито окно.

Эстония Тарту
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