Правление города Тарту попросило убрать памятник советским солдатам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр второго по величине эстонского города Тарту Урмас Клаас (Urmas Klaas) и председатель горсобрания Тынис Лукас (Tonis Lukas) обратились в министерство обороны и министерство культуры с просьбой перенести советский военный мемориал из парка Раади (Raadi).

"Я и мэр Тарту Урмас Клаас обращаемся к министру обороны и министру культуры с предложением провести подготовку в министерствах и принять необходимые решения для переноса красного памятника из Раади", - сказал в понедельник порталу телерадиовещания ERR Лукас.

По его словам, останки павших во Второй мировой войне советских солдат, захороненных в парке Раади, должны быть перезахоронены, а памятник перенесен.

"Эту несправедливость может устранить, во-первых, Минобороны, которое занимается воинскими захоронениями и может перезахоронить останки из парковой зоны, а во-вторых, Минкультуры, которое может вывести этот памятник из-под охраны культурного наследия", - сказал он.

По мнению Лукаса, который ранее был директором расположенного в Раади Эстонского национального музея, "этот монумент и написанная на нем ложная информация не подходит Эстонскому национальному музею и Эстонии вообще".