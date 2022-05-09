Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Правление города Тарту попросило убрать памятник советским солдатам

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр второго по величине эстонского города Тарту Урмас Клаас (Urmas Klaas) и председатель горсобрания Тынис Лукас (Tonis Lukas) обратились в министерство обороны и министерство культуры с просьбой перенести советский военный мемориал из парка Раади (Raadi).

"Я и мэр Тарту Урмас Клаас обращаемся к министру обороны и министру культуры с предложением провести подготовку в министерствах и принять необходимые решения для переноса красного памятника из Раади", - сказал в понедельник порталу телерадиовещания ERR Лукас.

В миреВ Эстонии на памятнике павшим во Второй мировой войне нарисовали свастикуЧитать подробнее

По его словам, останки павших во Второй мировой войне советских солдат, захороненных в парке Раади, должны быть перезахоронены, а памятник перенесен.

"Эту несправедливость может устранить, во-первых, Минобороны, которое занимается воинскими захоронениями и может перезахоронить останки из парковой зоны, а во-вторых, Минкультуры, которое может вывести этот памятник из-под охраны культурного наследия", - сказал он.

По мнению Лукаса, который ранее был директором расположенного в Раади Эстонского национального музея, "этот монумент и написанная на нем ложная информация не подходит Эстонскому национальному музею и Эстонии вообще".

Мемориальный комплекс в парке Раади был открыт в декабре 1975 года. Его авторы - скульптор Антс Мёльдер (Ants Molder) и архитектор Рейн Лууп (Rein Luup).

Мемориал обрамляют 24 бетонных надгробия с православными крестами, установленными на газоне. На части стены рядом с памятником написано на русском и эстонском языках о том, что Тарту помнит и благодарен своим защитникам и освободителям.

Эстония Тарту
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польская "дочка" "НОВАТЭКа" объявила форс-мажор из-за санкций

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом с послом РФ в Варшаве

Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом с послом РФ в Варшаве

Несколько артистов РФ включили в список нежелательных для Латвии лиц

На Шри-Ланке ввели комендантский час

На Шри-Ланке ввели комендантский час

Захарова сообщила об инциденте с послом РФ в Польше в ходе церемонии возложения венков

Лукашенко предупредил Запад, что у него за спиной ядерная держава

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о трех сбитых за ночь украинских самолетах

Военная операция на Украине

Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"

Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 мая