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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 марта

США допустили новые санкции против банков и нефтегазовой сферы РФ

США допустили новые санкции против банков и нефтегазовой сферы РФ
Далип Сингх
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут еще больше расширить санкции в отношении России, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью CBS News.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей. (...) Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись", - сказал Сингх.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.

Говоря о возможности отмены санкций в отношении России, Сингх подчеркнул, что "мы еще и близко не подошли к этой точке". Он считает, что первое, что необходимо для этого сделать, - прекратить военную операцию на Украине, а этого не происходит.

Ранее США уже ввели санкции против ряда российских банков и отказались от импорта энергоресурсов из России в рамках мер, принятых из-за военной РФ операции на Украине.

США Россия Украина
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