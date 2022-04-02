Салливан выступил за продолжение диалога США и РФ по проблемам безопасности

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности и оружия массового поражения.

"Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - приводит его слова посольство США в РФ в своем твиттере (соцсеть заблокирована в России).