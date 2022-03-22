Псаки перед поездкой в Европу сдала положительный тест на COVID-19

У Байдена тест отрицательный

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки во вторник сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

"Сегодня, в рамках подготовки к поездке в Европу, я сдала утром тест. Этот тест пришел с положительным результатом", - говорится в заявлении Псаки.

Она отметила, что теперь не отправится в поездку с президентом США Джо Байденом в Европу.

Вместе с тем Псаки сообщила, что сданный Байденом тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Она отметила, что американский лидер в данном случае "не считается лицом, близко контактировавшим". Накануне, как указала Псаки, она соблюдала социальную дистанцию на встречах с Байденом.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что благодаря вакцине у нее "только незначительные симптомы".

Ранее сообщалось, что президент США Байден на этой неделе посетит Брюссель и Варшаву.