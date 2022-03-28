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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Представитель Белого дома Жан-Пьер заразилась COVID после поездки в Европу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заразилась коронавирусом COVID-19 после поездки в Европу вместе с президентом США Джо Байденом, говорится в заявлении Жан-Пьер на сайте Белого дома.

"Сегодня вечером после возвращения из поездки в Европу вместе с президентом я сдала ПЦР-тест. Он оказался положительным", - сообщила она.

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Жан-Пьер отметила, что последний раз встречалась с Байденом в субботу, во время встречи соблюдалась социальная дистанция, а значит президент "не считается лицом, близко контактировавшим".

Она добавила, что, благодаря вакцинации и бустерной прививке, у нее наблюдаются только легкие симптомы болезни. Представитель Белого дома проведет на изоляции пять дней, после чего снова сдаст тест на коронавирус.

Ранее о заражении коронавирусом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Тогда она отметила, что сданный Байденом тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

На прошлой неделе Байден в сопровождении Жан-Пьер посетил Брюссель и Варшаву, где встретился с лидерами НАТО, ЕС и G7, а также с властями Польши.

коронавирус США Карин Жан-Пьер
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