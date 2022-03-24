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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Великобритания передаст Украине 6 тысяч ракет и 25 млн фунтов стерлингов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии намерено объявить о "новом крупном пакете военной поддержки" для Украины на встречах лидеров НАТО и G7 в четверг, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр сегодня на встречах НАТО и G7 объявит о новом крупном пакете военной поддержки для Украины. (...) Объявленные меры включают в себя 25 млн фунтов для армии Украины, а также 6 тысяч ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Великобритания также предоставит дополнительные 4,1 млн фунтов стерлингов Всемирной службе Би-би-си (ВВС) "для борьбы с дезинформацией в России и на Украине".

4 марта Роскомнадзор заблокировал в РФ ряд информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, а также их проектам, за распространение "фейков" о происходящем на территории Украины. В частности, заблокированы сайты изданий "Голос Америки" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC, DW, Meduza (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов. Позднее оказалось, что заблокирован сайт как Русской службы BBC, так и официальный международный сайт BBC.com, а также BBC News.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Россия
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