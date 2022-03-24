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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Лавров посетит Китай 31 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта посетит Китай. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"31 марта в Китае состоится третья министерская конференция стран - соседей Афганистана, речь идет о России, Китае, Иране, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел.

"Упомянутая встреча предоставит хорошую возможность обсудить вопросы координации региональных усилий на гуманитарном и социально-экономическом треке содействия Афганистану, а также провести сверку подходов по противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафику", - отметила дипломат.

МИД РФ Китай Сергей Лавров
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