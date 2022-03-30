Лавров прибыл с визитом в Китай

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в министерской конференции стран - соседей Афганистана.

"Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова отмечала, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.