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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл с визитом в Китай
Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай, где примет участие в министерской конференции стран - соседей Афганистана.

"Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова отмечала, что на встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.

Китай Сергей Лавров Афганистан
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